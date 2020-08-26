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Экс-защитник «Рубина» Лемос перешел в «Фенербахче»

15:30, 26.08.2020
Экс-защитник «Рубина» Лемос перешел в «Фенербахче»
Фото: vk.com

«Фенербахче» подписал трехлетний контракт с защитником «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемосом, сообщает Transfermarkt.

Турецкий клуб заплатил за переход уругвайского футболиста около 1,5 млн евро.

Лемос в свое время выступал за казанский «Рубин», откуда в 2016 году перешел в испанский «Лас-Пальмас». Защитником также интересовалась «Барселона», но футболист отказался от перехода.

СпортФутбол Татарстан
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