Экс-защитник «Рубина» Лемос перешел в «Фенербахче»
«Фенербахче» подписал трехлетний контракт с защитником «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемосом, сообщает Transfermarkt.
Турецкий клуб заплатил за переход уругвайского футболиста около 1,5 млн евро.
Лемос в свое время выступал за казанский «Рубин», откуда в 2016 году перешел в испанский «Лас-Пальмас». Защитником также интересовалась «Барселона», но футболист отказался от перехода.СпортФутбол Татарстан
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