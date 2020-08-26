Матч «Рубин» — «Уфа» начнется с минуты молчания в память о Николае Маркове

Матч между «Рубином» и «Уфой» в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется с минуты молчания в память о легендарном капитане казанцев Николае Маркове. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Николай Иванович ушел из жизни в субботу, 22 августа, на 85-м году жизни



Марков являлся воспитанником казанского футбола, выступал на позиции защитника и провел за «Рубин» 386 матчей. С 1959 по 1969 год он был бессменным капитаном казанской команды, получив за эти годы звание мастера спорта.

По числу проведенных за «Рубин» встреч Марков занимает второе место в истории клуба, уступая лишь Валерию Мартынову (408 матчей).

Напомним, матч «Рубина» и «Уфы» состоится в среду, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 18.30 по мск.