Скончался легендарный капитан казанского «Рубина»

В субботу, 22 августа, на 85-м году жизни скончался бывший капитан «Рубина» Николай Марков. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Марков являлся воспитанником казанского футбола, выступал на позиции защитника и провел за «Рубин» 386 матчей. С 1959 по 1969 год он был бессменным капитаном казанской команды, получив за эти годы звание мастера спорта.

По числу проведенных за «Рубин» встреч Марков занимает второе место в истории клуба, уступая лишь Валерию Мартынову (408 матчей).

В 1970-71 и с 1978 по 1988 гг. Николай Марков работал в должности начальника команды «Рубин».

«Выражаем соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — говорится в сообщении клуба.