«Рубин» сыграет в Казани против «Уфы»

В среду, 26 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Уфой».

Последние две встречи этих коллективов закончились нулевой ничьей. Команды не могут распечатать ворота друг друга почти 200 минут. Последний раз голом в противостоянии «Рубина» и «Уфы» отметился защитник казанцев Егор Сорокин, забивший на 72-й минуте игры в апреле 2019 года.

Матч примечателен тем, что у обеих клубов в текущем сезоне возникали вопросы по судейству. «Рубин» был недоволен работой судьи в 1-м туре РПЛ, когда арбитр Сергей Иванов не увидел нарушения в моменте с падением Игнатьева в штрафной «Локомотива», а также удалил тренера казанцев Леонида Слуцкого и защитника Сильвие Бегича.

В «Уфе» подвергли критике судейский комитет после игры с «Ростовом» в предыдущем туре. Уфимский клуб остался недоволен удалением Вячеслава Кротова, а также отсутствием красной карточки игроку ростовчан Хорену Байрамяну. Сразу после завершения матча, председатель совета директоров «Уфы» заявил о возможном снятии команды с розыгрыша РПЛ из-за судейства.

Отметим, что ранее в уфимский клуб на правах аренды перешел защитник «Рубина» Олег Данченко. Украинский футболист в первом же матче за «Уфу» отметился голевой передачей.

Встреча в Казани состоится на «Ак Барс Арене» в среду, начало матча — в 18:30 по мск.