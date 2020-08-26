Верховный суд Татарстана сократил срок посадки экс-главы «Свея» Аитова до 9 лет и 9 месяцев

Фото: "Реальное время"

С 11 лет до 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима сокращен срок наказания казанского застройщика Рашида Аитова. Такое решение по приговору основателя стройфирмы «Свей» только что вынесла апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана, передает с заседания журналист «Реального времени».



При этом по четырем эпизодам мошенничества Аитов был оправдан. Еще сотню эпизодов Верховный суд РТ переквалифицировал по ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, назначил наказание в виде штрафов до 800 тысяч рублей и освободил от них за истечением сроков давности.

В рассмотрении апелляционной жалобы осужденного и его адвоката приняли участие меньше десяти дольщиков. Напомним, приговор Московского райсуда Казани по делу Аитова был провозглашен еще в декабре 2018-го, а через год по итогам апелляции вступил в силу.

В последнем слове Рашид Аитов заявил: «Никого не хотел обманывать и не обманывал. Я до последнего строил и достроил бы эти дома — если бы дали...»

Однако в июне 2020-го защите и осужденному в кассации удалось добиться отмены того решения Верховного суда республики. Вследствие чего осужденного к 11 годам лишения свободы застройщика вернули из пестречинской колонии в СИЗО. Причем произошло это в тот момент, когда Пестречинский районный суд уже приступил к рассмотрению ходатайства Рашида Аитова о его освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью.

