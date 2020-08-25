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Экономика

Курс евро превысил 89 рублей

19:19, 25.08.2020
Курс евро превысил 89 рублей
Фото: pixabay.com

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже достиг 89,12 рубля, свидетельствуют данные площадки на 19.03. В последний раз курс евро находился выше 89 рублей 30 марта этого года.

Курс доллара, по данным на 19.03, достиг отметки в 75,4 рубля.

В минувшую пятницу курс евро на Московской бирже достиг отметки в 88,30 рубля, доллар — 74,76, обновив максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.

ЭкономикаФинансыБюджет
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