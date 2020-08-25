На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтирована колонна высотой 80 метров, весом — 187 тонн

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Сегодня на строительной площадке нового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» установили 13-ую по счету колонну. Ее высота почти 80 метров, вес — 187 тонн. Оборудование изготовили в Южной Корее и доставили в Нижнекамск по водному пути.

Для монтажа колонны специалисты привлекли уникальный крупнотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн.



Колонна экстрактивной перегонки № 1 предназначена для проведения сложных химических процессов — с целью извлечения 1,3-бутадиена из очищенной фракции C4 экстрактивной перегонкой с использованием водного раствора ацетонитрила как растворителя.

Ранее сообщалось, что на новый завод ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» доставили 10 колонн и 19 теплообменных аппаратов.

