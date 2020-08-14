На новый завод ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» доставили 10 колонн и 19 теплообменных аппаратов

На строительной площадке ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» продолжается монтаж крупнотоннажного оборудования. Сегодня на грузовом судне RUSICH в Нижнекамский терминал доставили еще 10 колонн и 19 теплообменных аппаратов для нового комплекса.



В речной порт прибыли депропанизатор — отпарная колонна, колонна щелочной очистки, стабилизационные колонны и колонны установки получения бутадиена. Монтировать оборудование будут специалисты ООО «Гемонт».

На сегодняшний день на площадке нового завода смонтировано 12 колонн. Всего будет установлено 43 тыс. тонн металлоконструкций.

Ранее сообщалось, что на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтировали 11-ю колонну высотой с 18-этажный дом.