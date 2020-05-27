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Путин призвал регламентировать работу «на удаленке»

18:09, 27.05.2020 1
Путин призвал регламентировать работу «на удаленке»
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин поручил отдельно подготовить предложения по донастройке трудового законодательства в части цифровых механизмов оформления, а также регламентировать удаленный режим занятости.

«Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости. При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет», — отметил глава государства.

«Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости», — добавил он.

Помимо этого, в России планируется увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:11
    Утром мажу бутерброд -
    Сразу мысль: а как народ?
    И икра не лезет в горло,
    И компот не льется в рот!
    Ответить
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