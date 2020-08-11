Минтруда РФ разъяснил порядок перевода сотрудников на «удаленку»

Работодатели вправе перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, заявили в Минтруда РФ.

В ведомстве уточнили, что в целях предупреждения распространения COVID-19 работодатели могут организовать гибкий режим работы для сотрудников, если существуют такие технические возможности. При этом работодателю нужно издать соответствующий приказ, в котором должны быть отражены условия работы: время начала и окончания рабочего дня, продолжительность и другие условия при необходимости.

В связи с ситуацией с коронавирусом работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии их нужно будет оформить в установленном порядке.

Также в Минтруда РФ уточнили, что заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей остается без изменений, передает «РИА Новости».

Вчера СМИ сообщили, что законопроект о регулировании дистанционной работы могут дополнить положением о северных надбавках и доплатах за «вредность».

