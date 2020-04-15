Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав переведенных на «удаленку»

Президент России Владимир Путин поручил внимательно следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на удаленную работу.



Он сказал это на совещании с членами правительства, обратившись к главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Ранее в Министерстве труда России разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля. Так, оплата должна быть сохранена как для работающих, так и для тех, кто не работает. При этом россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную. Это связано с тем, что эти дни не считаются выходными или праздниками.