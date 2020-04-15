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Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав переведенных на «удаленку»

16:54, 15.04.2020
Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав переведенных на «удаленку»
Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин поручил внимательно следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на удаленную работу.

Он сказал это на совещании с членами правительства, обратившись к главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Ранее в Министерстве труда России разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля. Так, оплата должна быть сохранена как для работающих, так и для тех, кто не работает. При этом россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную. Это связано с тем, что эти дни не считаются выходными или праздниками.

Общество
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