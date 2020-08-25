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Президент УНИКСа Евгений Богачев празднует 79-й день рождения

12:55, 25.08.2020 1
Президент УНИКСа Евгений Богачев празднует 79-й день рождения
Фото: unics.ru

Во вторник, 25 августа, бывший председатель Национального банка Татарстана и президент УНИКСа Евгений Богачев празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 79 лет.

Богачев возглавил баскетбольный УНИКС осенью 1998 года. С тех пор казанский клуб стал на постоянной основе бороться за высшие места в российском баскетболе и регулярно выступать на международной арене.

По его инициативе в 2003 году в Казани был построен «Баскет-холл» на 7500 зрительских мест, который является домашней ареной УНИКСа.

Кроме спорта Богачев долгие годы возглавлял различные государственные ведомства Татарстана и был председателем Национального банка РТ.

В конце прошлого года президент УНИКСа выпустил книгу об истории татарстанского баскетбола.

СпортБаскетбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:22
    Поздравления Евгению Борисовичу, как и Курбану Бердыеву, Владимиру Леонову. Много нас, кто родился 25 августа, включая Ивана Грозного. Джаудат Абдуллин
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