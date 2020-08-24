Wildberries может вложить в технопарк для самозанятых в Татарстане 2,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о возможности создания в Татарстане технопарка для самозанятых:

«Сейчас мы работаем над этим вопросом. Сложно сказать, успеем или не успеем, потому что у особой экономической зоны Зеленодольска срок, когда можно стать резидентом, чтобы получать налоговые вычеты, заканчивается в ноябре. Но мы эту идею не оставляем. Когда было совещание по легкой промышленности с президентом Российской Федерации, мы озвучивал эту идею — нужно создавать технопарки по стране, где производители, в первую очередь индивидуальные предприниматели и самозанятые, обыкновенные девушки, смогут свою идею реализовать, не вкладывая при этом ничего в закупки производственных мощностей. Сейчас разрабатывается нормативная база, в Татарстане мы тоже планируем построить такой технопарк. Рустам Нургалиевич сразу поддержал эту идею, еще до того, как мы ее презентовали на высшем уровне».



По словам Бакальчук, типовой проект здания технопарка рассчитан на пять этажей и 50 тысяч квадратных метров, инвестиции со стороны Wildberries могут составить 2,5 млрд рублей.

О строительстве этого технопарка договорились в конце мая президент Татарстана Рустам Минниханов и Бакальчук в ходе онлайн-встречи. Куратором проекта назначен уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Технопарк введут в эксплуатацию в 2021 году.