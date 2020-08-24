В Минске задержаны два члена координационного совета оппозиции

Сегодня в Белоруссии на проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН задержал членов президиума координационного совета оппозиции — доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера забастовочного комитета завода Сергея Дылевского. Об этом сообщает телеграм-канал «Белсат».



В главном управлении внутренних дел (ГУВД) исполкома Минска заявили, что оппозиционеров задержали в рамках начатого административного процесса. О статье, по которой возбуждено дело, не сообщается.

О создании координационного совета для обеспечения перехода власти в Белоруссии заявила 14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. В предварительный список совета вошли 36 человек — общественные деятели, бизнесмены, оппозиционные политики, журналисты Белоруссии. Позже в отношении совета возбудили уголовное дело по статье «Захват власти».

