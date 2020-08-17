В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета по передаче власти

Белорусская оппозиция опубликовала предварительный состав Координационного совета по передаче власти. Список появился на странице в Facebook доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

В нем значатся 36 человек. В списке оказались лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.

Ковалькова отметила, список не окончательный и еще будет дополняться.

О создании такого совета в минувшую пятницу объявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

