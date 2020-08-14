Тихановская заявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что приступает к созданию Координационного совета для обеспечения перехода власти в республике, сообщает «РИА Новости».



По словам Тихановской, в совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. «Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», — пояснила политик в обращении.

Также политик отметила готовность к диалогу с действующими властями Белоруссии.

Напомним, ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем на выборах президента Белоруссии. Сама Тихановская набрала 10% голосов. В ЦИК Белоруссии отклонили все жалобы на итоги выборов президента.

