Ford Sollers в Татарстане вернется к пятидневной рабочей неделе

СП Ford Sollers в Татарстане в связи с ростом спроса на автомобили с 5 октября вернется к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс».



В июне 2020 года Ford Sollers увеличил продажи производимого в Татарстане Ford Transit на 79%, продав 1 703 новых автомобиля.



Напомним, что в Татарстане группа Sollers с 1 июля ввела сокращенный четырехдневный режим работы на совместных предприятиях с Ford.

