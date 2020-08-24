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Ford Sollers в Татарстане вернется к пятидневной рабочей неделе

12:11, 24.08.2020
Ford Sollers в Татарстане вернется к пятидневной рабочей неделе
Фото: realnoevremya.ru

СП Ford Sollers в Татарстане в связи с ростом спроса на автомобили с 5 октября вернется к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В июне 2020 года Ford Sollers увеличил продажи производимого в Татарстане Ford Transit на 79%, продав 1 703 новых автомобиля.

Напомним, что в Татарстане группа Sollers с 1 июля ввела сокращенный четырехдневный режим работы на совместных предприятиях с Ford.

БизнесОбщество Татарстан
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