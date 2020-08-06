Ford Sollers увеличил продажи производимого в Татарстане Ford Transit на 79%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В июле 2020 года Ford Sollers продал в России 1 703 новых автомобиля Ford Transit, которые производятся на предприятии в Елабуге. Это на 79% выше показателя прошлого года.

С начала текущего года реализовано 6 135 автомобилей. Это на 2% больше аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении компании.



Президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов считает, что на стимулирование роста продаж оказали значительное влияние шаги в сторону максимальной кастомизации продукта и честная работа с клиентами.

«Рост продаж Ford Transit в июле — результат сплоченной работы всей команды и нашей продуманной стратегии», — сказал президент Ford Sollers.

По итогам июня Ford Sollers также отмечал рост продаж модели Transit.

Напомним, ранее елабужское производство Ford Sollers отказалось от моратория на банкротство, который не позволял контрагентам требовать признать компанию несостоятельной. Эта мера поддержки, введенная государством для защиты пострадавших от пандемии сфер бизнеса, налагала и ряд ограничений, например, при моратории на банкротство запрещено выплачивать дивиденды или распределять прибыль между учредителями.

