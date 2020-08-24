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Россиян обяжут маркировать питомцев за свой счет

11:31, 24.08.2020
Россиян обяжут маркировать питомцев за свой счет
Фото: Руслан Давлетшин

До конца этого года в России планируют принять законопроект об обязательной маркировке животных. Сейчас документ находится на согласовании в Минсельхозе.

Маркировка нужна для того, чтобы в России заработал закон об ответственном обращении с животными, чтобы можно было найти хозяина животного, найденного на улице. Проводить ее владельцы будут должны за свой счет. Отказ идентифицировать питомца грозит хозяину штрафом до тысячи рублей, сообщают «Известия».

Владельцы смогут выбрать тип маркировки. Кроме чипирования можно использовать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. Процедура обойдется до 500 рублей.

Напомним, что Комиссия правительства РФ одобрила законопроект Министерства сельского хозяйства о маркировке и постановке на учет домашних животных.

Общество Татарстан
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