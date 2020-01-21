В правительстве одобрили маркировку домашних животных

Комиссия правительства РФ одобрила законопроект Министерства сельского хозяйства о маркировке и постановке на учет домашних животных.

Сейчас документ прорабатывается для внесения в Госдуму.

«Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных», — сообщили «Известиям» в Минсельхозе РФ.

Там уточнили, что предложенные инициативы призваны исправить эту ситуацию.

В ведомстве также пояснили, что маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации. Учет будут вести аттестованные специалисты и сотрудники Государственной ветеринарной службы РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что данная процедура должна быть бесплатной.