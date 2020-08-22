Квартальнов рассказал, почему в «Ак Барсе» не играют Азеведо, Кормье и Галиев

Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов рассказал о причинах отсутствия нападающих Джастина Азеведо, Патриса Кормье и Станислава Галиева. Все трое хоккеистов ни разу не вышли на лед в матчах на Кубке чемпионов в Казани.

— Почему не играют Азеведо, Кормье, Галиев и будут ли они готовы к старту сезона?

— Все отсутствуют по разным причинам, не хочу их называть. Все начинают входить в строй. Это опытный ребята, наши лидеры, думаю, им не нужно будет долго адаптироваться. Возможно, завтра увидим Кормье в игре, — сказал Квартальнов.

Напомним, в субботу «Ак Барс» в упорной борьбе одолел уфимский «Салават Юлаев» (4:3б) в рамках Кубка чемпионов. В воскресенье казанский клуб сыграет за победу на турнире против магнитогорского «Металлурга».