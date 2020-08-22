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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в первом Зеленом дерби сезона. У Уфы три поражения на турнире

20:07, 22.08.2020
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в первом Зеленом дерби сезона. У Уфы три поражения на турнире
Фото: ak-bars.ru

В заключительный день группового этапа Taneco Кубок чемпионов казанский «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» (4:3).

В составе уфимцев отличились Дмитрий Коробов и дважды Маркус Гранлунд. У казанцев голами отметились воспитанник уфимского хоккея Савелий Кувардин, Никита Лямкин и Данис Зарипов.

Исход матча решила серия буллитов, в которых единственной удачной попыткой победу казанцам принес Александр Хованов.

Справка

Шайбы:

0:1 Коробов (Лисовец, Амиров), 05:19
0:2 Гранлунд (Коледов, Хартикайнен), 22:37, ГБ
1:2 Кувардин (Хованов), 31:132:2 Лямкин, 34:41, ГБ3:2 Зарипов, 36:16
3:3 Гранлунд (Ларсен, Маннинен), 53:40
4:3 Хованов, 65:00, ШБ
Вратари: Мифтахов — Метсола

Спорт БашкортостанТатарстан
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