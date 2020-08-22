Вирусолог рассказал, почему в США высокая заболеваемость COVID-19

Вирусолог Константин Чумаков заявил, что причинами высокого распространения коронавируса в США являются высокая активность населения и недостаточно жесткие карантинные меры.

Он отметил, что большая часть населения соблюдает масочный режим и не посещает места большого скопления людей. Но ситуация с коронавирусом развивалась по разному в каждом штате.

«Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату... Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединённых Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто разные штаты начали заболевать в разное время», — объяснил специалист в беседе с РБК.

Согласно последним данным Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, в США число зараженных COVID-19 достигло 5 796 727.

