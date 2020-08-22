Главное о коронавирусе на 22 августа: очаг коронавируса в детском приюте, ВОЗ дала прогноз по срокам пандемии

В Татарстане активизируется работа по оказанию плановой медпомощи

За последние сутки в Татарстане выявлено 30 новых случаев коронавируса. Семь человек госпитализированы, 23 лечатся дома. На ИВЛ находится 31 человек.



Всего на 22 августа в Татарстане зарегистрировано 6 250 случаев COVID-19.

Общее количество смертей, вызванных COVID-19, в республике достигло 57.



По количеству заболевших Татарстан занимает 14-е место среди ПФО, 82-е среди регионов России. Темп прироста заболевания составляет 0,5%.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать работу по оказанию плановой медицинской помощи.



Фото Олега Тихонова

Из госпиталя ветеранов войн выписали последних ковид-пациентов. Учреждение готовится возобновить плановую работу.

В аэропорту Казани организовано взятие мазков на ПЦР. В первую очередь предлагается сдать анализ жителям Татарстана, но сдать могут все. Услуга платная, вчера ей воспользовались 90 человек с двух прибывших рейсов.

За неделю Роспотребнадзор проверил 1 270 объектов, нарушения выявлены в 71 (6%) случае. Чаще всего среди нарушений неношение персоналом перчаток, масок и нарушение дезинфекционного режима.

Форум KazanSummit, одно из первых в республике мероприятий, перенесенных из-за коронавируса, запланировали на весну 2021 года.



Сбербанк финансирует создание вакцины от коронавируса

За последние сутки в России выявлен 4 921 новый случай коронавируса, выздоровели 6 147 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 951 897 человек, а выздоровевших — до 767 477 человек.



Зафиксирована 121 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 16 189 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 33,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 304 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,3 тыс. человек.



«Вектор» намерен завершить клинические испытания вакцины в сентябре.

Глава Сбербанка Герман Греф подтвердил причастность банка к финансированию вакцины от коронавируса.

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19.

В Санкт-Петербурге пройдут испытания британской вакцины от коронавируса.

Польша планирует открыть границы с Россией.

Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года.

Фото kubnews.ru

В Свердловской области выявили очаг коронавируса в детском приюте. Вирус выявлен уже у 20 детей.

Минздрав России предупредил о фейковых сайтах, предлагающих платную вакцинацию. Все объявления в интернете о продаже вакцины от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники, заявляют в ведомстве.

ВОЗ рассчитывает, что пандемия продлится два года

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 22 683 235 человек, 793 763 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 796 727). На второй строчке — Бразилия (3 536 488), на третьей — Индия (2 979 562). Россия на четвертом месте (951 897), на пятом — ЮАР (603 338).



Больше всего смертей зафиксировано в США (179 200). За ними следуют Бразилия (113 454), Мексика (59 610), Индия (55 950) и Великобритания (41 405).



Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассчитывают, что пандемия коронавируса завершится менее чем за 2 года.



Коронавирус назвали шансом для быстрого развития бедных стран за счет того, что передовые страны с развитой экономикой могут потерять свои лидирующие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может самостоятельно разрабатывать и производить новые вакцины, в том числе и от COVID-19.

Boeing создает ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов самолетов в пандемию.

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что пандемия может привести к голоду «библейских масштабов» на планете.

Ольга Плешкова