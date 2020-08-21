Минниханов призвал активизировать работу по оказанию плановой медицинской помощи

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу активизировать работу по оказанию плановой медицинской помощи, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«К сожалению, мы потеряли много времени из-за ограничений. Сегодня одна из важнейших задач — вернуть плановую помощь на докризисный уровень. Нет ничего важнее здоровья наших людей», — заявил Минниханов сегодня в ходе рабочего визита в Лениногорский район Татарстана.

Президент республики также пожелал аграриям Лениногорского района успешной уборочной кампании и обсудил с главами сельских поселений вопросы подготовки школ к началу нового учебного года.

Ранее сообщалось, что сегодня Рустам Минниханов планирует посетить детский оздоровительный лагерь «Звездный» в Лаишевском районе.

