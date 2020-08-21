В Казани на активистов, вышедших на пикеты в поддержку Навального составили протоколы

В Казани на всех пятерых задержанных сторонников оппозиционера Алексея Навального, вышедших на пикеты в его поддержку в центре города составили протоколы об административном правонарушений.

Всех задержанных в скором времени должны отпустить, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Протоколы составили по ч.2 ст. 202. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Одиночные пикеты прошли на улице Баумана.



Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали вчера утром в Омске во время перелета по маршруту Томск — Москва после ухудшения состояния здоровья с подозрением на отравление. Сегодня омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж. Однако вылет самолета с оппозиционером отложили до утра субботы

