В центре Казани задержали сторонников Навального за пикет в его поддержку
В центре Казани задержали пятерых сторонников оппозиционера Алексея Навального за пикеты в его поддержку. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на координатор штаба оппозиционера Олега Емельянова.
«Нас было человек десять, задержали пятерых. Среди них зарегистрированный кандидат от «Объединенных демократов» в депутаты Пестречинского сельского поселения Наиля Муллаева», — рассказал Емельянов.
Одиночные пикеты прошли на улице Баумана. По предварительным данным, в настоящее время задержанные находятся в отделе полиции N16 «Япеева», к ним допустили защитника.
Напомним, что Навальный находится в омской больнице. Консилиум врачей пришел к выводу, что его перелет в Германию несет для него определенный риск.
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