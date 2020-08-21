В центре Казани задержали сторонников Навального за пикет в его поддержку

В центре Казани задержали пятерых сторонников оппозиционера Алексея Навального за пикеты в его поддержку. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на координатор штаба оппозиционера Олега Емельянова.

«Нас было человек десять, задержали пятерых. Среди них зарегистрированный кандидат от «Объединенных демократов» в депутаты Пестречинского сельского поселения Наиля Муллаева», — рассказал Емельянов.



Одиночные пикеты прошли на улице Баумана. По предварительным данным, в настоящее время задержанные находятся в отделе полиции N16 «Япеева», к ним допустили защитника.

Напомним, что Навальный находится в омской больнице. Консилиум врачей пришел к выводу, что его перелет в Германию несет для него определенный риск.

