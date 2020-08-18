В Челнах посетителей ТЦ возмутил зарезанный баран на входе в кафе восточной кухни

Фото: соцсети

В Набережных Челнах сотрудники кафе зарезали барана прямо в торговом центре. Истекающее кровью животное, которое лежало прямо на входе, сняли на фото пользователи соцсети.

Инцидент произошел в ТЦ «Апельсин». Забитый баран лежал на входе в заведение восточной кухни, а кровь собирали в таз. Прохожие возмутились: рядом ходят люди, гуляют дети.

По данным Kazanfirst.ru, животное забили для того, чтобы раздать мясо нуждающимся. Сотрудники кафе ждали муллу, который прочитал молитву над жертвенным животным. Разделывали барана на кухне.

Напомним, что ранее Духовное управление мусульман Татарстана подготовило полный список площадок для заклания жертвенных баранов.

