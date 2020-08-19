Директор челнинского кафе прокомментировал скандал с тушей барана

Фото: соцсети

Директор челнинского кафе «Самарканд» Отабек Пулотов прокомментировал скандал с тушей барана, лежавшей на входе в заведение. Он объяснил, что животное зарезали в другом месте, а тушу привезли в кафе, чтобы разделать.

Руководитель заведения рассказал, что это мясо раздали нуждающимся в качестве пожертвования, в исламской традиции — хаер.

«Это был хаер. После карантина у всех все сложно: кто-то без работы, нет денег, есть инвалиды. Я хотел сделать только хорошее для людей», — передает слова Пулотова портал chelny-biz.ru.

Директор «Самарканда» заверил, санитарные нормы в заведении соблюдаются. Баран разделывался на кухне. При этом он не объяснил, почему на фотографии туша животного лежит прямо на входе в кафе.

Накануне в соцсетях поднялась волна возмущения из-за фотографии, сделанной прямо перед входом в кафе. На ней запечатлены два человека, склонившиеся над зарезанным бараном, возле туши стоит миска, в которую собрана кровь животного.