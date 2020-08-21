Прокуратуре не удалось вернуть дело экс-главы справороссов Татарстана в суд

Фото: "Реальное время"

Законным и обоснованным признал решение о возврате в прокуратуру дела Рушании Бильгильдеевой сегодня Верховный суд Татарстана. Сама обвиняемая в мошенничестве депутат Казгордумы и экс-лидер справороссов РТ в заседании не участвовала, — передает с места журналист «Реального времени».



В вышестоящей инстанции решение Вахитовского райсуда Казани от 30 июня оспаривали представитель прокуратуры РТ и адвокат потерпевших Игорь Турушев. По их мнению, оснований для отказа в рассмотрении дела Бильгильдеевой не было. Адвокат обвиняемой Мидхат Курманов настаивал на законности решения суда и невиновности своей подзащитной.

Уголовная коллегия Верховного суда РТ, рассмотрев жалобы, согласилась с законностью возврата дела.

Напомним, депутата Казгордумы и экс-лидера отделения партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву обвиняют в мошенническом хищении 37,5 млн рублей по 133 эпизодам. Большая часть из них связана с реализацией участков в пригороде Казани начиная с 2012 года. Часть потерпевших до сих пор ждут прокладки и подключения оплаченных коммуникаций для газа и воды, а часть так и не смогли зарегистрировать право на «свой» участок. Обвиняемая настаивает, что обмана не было, и считает свое дело политическим заказом.