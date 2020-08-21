Ринат Билялетдинов оценил игру «Рубина» на старте РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил выступление казанского клуба на старте Российской премьер-лиги (РПЛ). После трех туров команда Леонида Слуцкого потерпела два поражения и набрала лишь 1 очко.

«Удивительно, что казанцы так неудачно начали сезон в плане результатов, потому что по качеству игры эта команда оставляет приятное впечатление.

Казанцы выглядели не хуже «Локомотива» в первом туре. Ну а с «Сочи» футболисты просто сплоховали в конкретных эпизодах со стандартными положениями, что позволило перевернуть концовку матча», — считает Билялетдинов.

По словам тренера, казанцы смогут навязать борьбу ЦСКА в следующем туре РПЛ.

«Уверен, ЦСКА будет непросто, хотя армейцы в проигранной встрече с «Зенитом» тоже выглядели неплохо», — сказал Билялетдинов.

Матч «Рубина» против ЦСКА состоится 22 августа, начало встречи — в 20.00 по мск.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с полузащитниками Вячеславом Подберезкиным, перешедшим в «Урал», и Зурико Давиташвили, арендованным «Ротором».