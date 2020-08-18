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«Рубин» объявил об уходе Подберезкина в «Урал»

15:11, 18.08.2020
«Рубин» объявил об уходе Подберезкина в «Урал»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник и капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин покидает клуб, сообщает пресс-служба казанцев.

Футболист продолжит свою карьеру в «Урале» из Екатеринбурга. Ранее казанцы отзаявили Подберезкина из заявочного листа команды в РПЛ.

Подберезкин был заявлен на первые два стартовых тура казанцев против «Локомотива» (0:2) и «Урала» (1:1), но на поле не появлялся. В прошлом сезоне футболист был капитаном «Рубина» и провел 21 матч в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

Ранее Подберезкин уже играл за «Урал», откуда ушел на повышение в «Краснодар». За «Рубин» полузащитник начал выступать с зимы 2018 года на правах аренды, после чего был выкуплен казанским клубом.

Подробнее о последних трансферах «Рубина» можно почитать в материале «Реального времени».

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