В Татарстане задержали убивших лося браконьеров

В Татарстане задержали двух браконьеров, убивших лося. Расследованием займется полиция.

Инспекторы Госкомитета по биоресурсам Татарстана и егеря услышали выстрелы в Бутино-Шешминском охотничьем хозяйстве Альметьевского района РТ. Выехав на место, они обнаружили УАЗ, пытавшийся скрыться от представителей власти.

Машину удалось задержать. Неподалеку от места инспекторы обнаружили кости и шкуру лося. У задержанных нашли незарегистрированное оружие.

«Браконьеры в содеянном признались», — сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам республики.

Материалы были переданы в ОВД. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 400 тысяч рублей.

Напомним, что в Татарстане меньше чем за месяц возбудили более 30 уголовных дел о незаконной охоте и вылове рыбы.