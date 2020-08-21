В Татарстане задержали убивших лося браконьеров
В Татарстане задержали двух браконьеров, убивших лося. Расследованием займется полиция.
Инспекторы Госкомитета по биоресурсам Татарстана и егеря услышали выстрелы в Бутино-Шешминском охотничьем хозяйстве Альметьевского района РТ. Выехав на место, они обнаружили УАЗ, пытавшийся скрыться от представителей власти.
Машину удалось задержать. Неподалеку от места инспекторы обнаружили кости и шкуру лося. У задержанных нашли незарегистрированное оружие.
«Браконьеры в содеянном признались», — сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам республики.
Материалы были переданы в ОВД. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 400 тысяч рублей.
Напомним, что в Татарстане меньше чем за месяц возбудили более 30 уголовных дел о незаконной охоте и вылове рыбы.Происшествия Татарстан
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