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Происшествия

В Татарстане задержали убивших лося браконьеров

10:09, 21.08.2020
В Татарстане задержали убивших лося браконьеров
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане задержали двух браконьеров, убивших лося. Расследованием займется полиция.

Инспекторы Госкомитета по биоресурсам Татарстана и егеря услышали выстрелы в Бутино-Шешминском охотничьем хозяйстве Альметьевского района РТ. Выехав на место, они обнаружили УАЗ, пытавшийся скрыться от представителей власти.

Машину удалось задержать. Неподалеку от места инспекторы обнаружили кости и шкуру лося. У задержанных нашли незарегистрированное оружие.

«Браконьеры в содеянном признались», — сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам республики.

Материалы были переданы в ОВД. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 400 тысяч рублей.

Напомним, что в Татарстане меньше чем за месяц возбудили более 30 уголовных дел о незаконной охоте и вылове рыбы.

Происшествия Татарстан
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