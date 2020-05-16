В Татарстане менее чем за месяц завели более 30 уголовных дел на браконьеров — видео

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В Татарстане менее чем за месяц возбудили более 30 уголовных дел на браконьеров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как уточнил начальник управления госнадзора Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров, в ходе операции «Нерест» из вод достали уже 930 сетей.

В поисках нарушителей охотнадзор выезжает в 4—5 утра. Обычно в этом время браконьеры ловят свою добычу, грузят в машину и развозят на стихийные рынки или расставляют сети. Если браконьеров не удалось поймать по горячим следам, сотрудники Госкомитета снимают сети и освобождают рыбу.