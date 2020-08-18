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Минздрав России показал производство вакцины от коронавируса

09:59, 18.08.2020
Минздрав России показал производство вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве России показали кадры с производства отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи. Видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

В ролике видны помещение завода, конвейерная лента и другая техника. Работники производства снабжены всеми средствами индивидуальной защиты: костюмы, маски, перчатки и очки.

Напомним, что производство первой в России вакцины было запущено 15 августа.

ОбществоМедицина
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