Минздрав России показал производство вакцины от коронавируса
В Минздраве России показали кадры с производства отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи. Видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.
В ролике видны помещение завода, конвейерная лента и другая техника. Работники производства снабжены всеми средствами индивидуальной защиты: костюмы, маски, перчатки и очки.
Напомним, что производство первой в России вакцины было запущено 15 августа.ОбществоМедицина
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