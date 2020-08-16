Российские власти будут регулировать распределение вакцины от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому государство будет следить за распределением российской вакцины от COVID-19.

Так, в заявлении, опубликованном на сайте кабмина РФ, указано, что вакцина попала в перечень лекарств, регулируемых государством. Это позволит контролировать поставки в регионы и избежать дефицита, передает RT.

В России третий этап исследования вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, стартует в течение 7—10 дней. В гражданский оборот препарат может поступить спустя месяц после третьего этапа.