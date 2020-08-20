В МЧС по Татарстану заявили, что пожарная безопасность — хорошо, но всегда есть человеческий фактор

Фото: МЧС по РТ

В МЧС по Татарстану заявили, что выполнение всех требований пожарной безопасности минимизирует вероятность возникновения пожаров и наступления серьезных последствий от них, но не позволяет со 100% уверенностью исключить возникновение пожара. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев на заседании о состоянии пожарной безопасности образовательных учреждений.

В ведомстве отметили, что всегда присутствует человеческий фактор: курение, неосторожное обращение с огнем, эксплуатация электрооборудования. При этом обученность и слаженность действий обслуживающего персонала в случае возникновения пожара является главным фактором исключения негативных последствий.



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