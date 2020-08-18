В Татарстане прокуратура проверит информацию о детях-погорельцах из Зеленодольска

Прокуратура РТ начала проверку информации о детях-погорельцах из Зеленодольска после сообщения одного из пользователей Twitter.

Пользователь под ником «Эрнесто» написал, что к нему на улице подошла девочка примерно 8 лет и попросила купить ей еды. Выяснилось, что она из семьи погорельцев «Полукамушек» Зеленодольска. В семье шестеро детей, старшей из которых 12 лет, а младшему — 5. Родителей у них нет.

Мужчина сам съездил на место происшествиях и рассказал, что дети нуждаются в еде, одежде и школьных принадлежностях. За дом без газа и воды они платят 7 тыс. рублей в месяц. Детей воспитывает одна мать, которая сейчас находится в больнице, отец ушёл от них. В школу старшие дети устроены, младшие находятся на домашнем воспитании.

Глава прокуратуры РТ Илдус Нафиков поручил казанскому прокурору провести проверку на предмет исполнения законодательства о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних, дать оценку работе органов системы профилактики, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Очередной пожар в зеленодольских «Полукамушках» произошел в июле. Руководитель Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил найти виновных.

