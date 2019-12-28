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Футболист «Рубина» Давиташвили признан лучшим молодым игроком Грузии 2019 года

09:53, 28.12.2019
Футболист «Рубина» Давиташвили признан лучшим молодым игроком Грузии 2019 года
Фото: vk.com/fcrk

Федерация футбола Грузии признала полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили лучшим молодым игроком страны в 2019 году, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Зурико Давиташвили признан лучшим молодым футболистом Грузии 2019 года по версии Федерации футбола Грузии и получил награду. Поздравляем Зурико с победой в номинации! Мы желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста», — говорится в заявлении пресс-службы.

Давиташвили перешел в «Рубин» летом нынешнего года. В текущем сезоне грузинский футболист провел в РПЛ 15 матчей, в котором отметился одним забитым мячом.

СпортФутбол Татарстан
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