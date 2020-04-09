Активисты «Том Сойер Феста» в этом году восстановят только один исторический объект в Казани

Активисты движения «Том Сойер Фест» этим летом собираются обновить памятник деревянного зодчества — дома Покровского, расположенного по адресу ул. Лейтенанта Шмидта, 6. В этом доме в 1902—1941 годах жил ученый-историк и краевед, профессор Иван Михайлович Покровский, в 1929—1989 годах — ученый-геолог, профессор Виктор Иванович Троепольский.

По словам координатора фестиваля в Казани Дмитрия Полосина, в этом году из-за пандемии коронавируса будет отремонтирован только один объект. К его восстановлению планируется приступить в конце июля — начале августа, сообщает мэрии пресс-служба Казани.

Напомним, с 2016 года в рамках фестиваля восстановлено 12 объектов. Вместе с объектами 2019 года их число выросло до 15. В прошлом году на восстановление трех казанских памятников архитектуры в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» было направлено порядка 5 млн рублей.