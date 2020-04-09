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Активисты «Том Сойер Феста» в этом году восстановят только один исторический объект в Казани

18:10, 09.04.2020 1
Активисты «Том Сойер Феста» в этом году восстановят только один исторический объект в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Активисты движения «Том Сойер Фест» этим летом собираются обновить памятник деревянного зодчества — дома Покровского, расположенного по адресу ул. Лейтенанта Шмидта, 6. В этом доме в 1902—1941 годах жил ученый-историк и краевед, профессор Иван Михайлович Покровский, в 1929—1989 годах — ученый-геолог, профессор Виктор Иванович Троепольский.

По словам координатора фестиваля в Казани Дмитрия Полосина, в этом году из-за пандемии коронавируса будет отремонтирован только один объект. К его восстановлению планируется приступить в конце июля — начале августа, сообщает мэрии пресс-служба Казани.

Напомним, с 2016 года в рамках фестиваля восстановлено 12 объектов. Вместе с объектами 2019 года их число выросло до 15. В прошлом году на восстановление трех казанских памятников архитектуры в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» было направлено порядка 5 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    "В прошлом году на восстановление трех казанских памятников архитектуры в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» было направлено порядка 5 млн рублей".
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/171365-aktivisty-tom-soyer-festa-v-etom-godu-vosstanovyat-tolko-odin-istoricheskiy-obekt-v-kazani

    Из каких средств "было направлено" 5 млн. на "восстановление" частных домов?
    Из бюджетных?
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