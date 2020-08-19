«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» на Кубке чемпионов в Казани

«Салават Юлаев» в упорной борьбе проиграл «Металлургу» (4:5) в первом матче на Кубке чемпионов в Казани.

Магнитогорцы уверенно выиграли стартовый период встречи со счетом 2:0 благодаря точным попаданиям Плотникова и Потехина. Во второй трети матча «Металлург» вновь отличился дуплетом, на что уфимцы ответили голом Кадейкина.

В третьем периоде «Салават Юлаев» переломил ход встречи и трижды реализовал большинство. Дублем у уфимцев отметился Хартикайнен. Но в концовке игры удачливее оказались магнитогорцы, Бек реализовал большинство и принес победу своей команде.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

Голы:

1:0 (03:25) — Сергей Плотников (Григорий Дронов, Николай Прохоркин, бол.);

2:0 (12:30) — Богдан Потехин (Сергей Плотников);

3:0 (25:48) — Егор Мартынов (Тэйлор Бек, Егор Яковлев, бол.);

3:1 (32:04) — Александр Кадейкин (Михаил Воробьев);

4:1 (36:53) — Максим Карпов (Андрей Чибисов);

4:2 (40:30) — Сакари Маннинен (Маркус Гранлунд, Никита Сошников, бол.);

4:3 (49:51) — Тему Хартикайнен (Филип Ларсен, Никита Сошников, бол.);

4:4 (52:40) — Тему Хартикайнен (Маркус Гранлунд, Никита Сошников, бол.);

5:4 (58:27) — Тэйлор Бек (бол.);