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В Татарстане с сентября возобновляют работу сельхозярмарки

15:26, 19.08.2020
В Татарстане с сентября возобновляют работу сельхозярмарки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с сентября возобновляют работу традиционные сельские ярмарки, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Ориентировочно в Казани и других больших городах республики они начнутся с середины месяца — с 19 сентября.

В начале лета власти Казани увеличили количество площадок под сезонные ярмарки. А во время режима самоизоляции кабмин Татарстана разделил сельхозярмарки на сезонные и еженедельные. Также организаторам разрешили не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до старта ярмарки.

ОбществоБизнесРозничная торговляПромышленностьАгропром Татарстан
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