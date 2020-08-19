В Татарстане с сентября возобновляют работу сельхозярмарки

В Татарстане с сентября возобновляют работу традиционные сельские ярмарки, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Ориентировочно в Казани и других больших городах республики они начнутся с середины месяца — с 19 сентября.

В начале лета власти Казани увеличили количество площадок под сезонные ярмарки. А во время режима самоизоляции кабмин Татарстана разделил сельхозярмарки на сезонные и еженедельные. Также организаторам разрешили не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до старта ярмарки.

