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Казань увеличила количество площадок под ярмарки, некоторые будут работать каждый день

13:13, 03.06.2020
Казань увеличила количество площадок под ярмарки, некоторые будут работать каждый день
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Казани сообщили, что количество площадок под сезонные ярмарки увеличено. Теперь в городе обозначено 21 место под универсальные и специализированные ярмарки.

Соответствующее изменение внесено в постановление исполкома, сообщается на сайте мэрии Казани.

Теперь площадки распределены следующим образом:

Авиастроительный район:

  • пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;
  • ул. Дементьева (возле дома №7);
  • ул. Ленинградская (возле дома №27).

Вахитовский район:

  • пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;
  • ул. Баумана (возле дома №20);
  • ул. К. Насыри (возле домов №9, 10, 10а, 11, 12, 13);
  • сквер по ул. З. Султана.

Кировский район:

  • ул. Батыршина (возле дома №20);
  • ул. Ильича (возле дома №1, корп.1);
  • ул. Краснококшайская (возле дома №150/2).

Московский район:

  • ул. Шамиля Усманова (возле дома №1).

Ново-Савиновский район:

  • ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10);
  • пр. Х. Ямашева (возле дома №71а);
  • ул. Маршала Чуйкова (возле дома №54а).

Приволжский район:

  • ул. Рихарда Зорге (возле дома №66, корп.1);
  • ул. Юлиуса Фучика (возле дома №72);
  • пр. Победы (возле дома №50а).

Советский район:

  • пересечение улиц Ломжинской и Ю. Фучика;
  • ул. Аграрная, 2, ОАО «Агропромышленный парк «Казань»;
  • ул. Закиева (возле дома №12);
  • ул. Липатова (возле дома №7).

Отмечается, что некоторые ярмарки будут работать ежедневно с 6.00 до 17.00. Другие же планируется открывать по мере необходимости.

Ранее «Реальное время» писало, что кабмин Татарстана разделил сельхозярмарки на сезонные и еженедельные. Также организаторам разрешили не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до старта ярмарки.

Напомним, что мэрия Казани планировала проводить ярмарки для самозанятых по 19 адресам.

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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