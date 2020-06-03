Казань увеличила количество площадок под ярмарки, некоторые будут работать каждый день
Власти Казани сообщили, что количество площадок под сезонные ярмарки увеличено. Теперь в городе обозначено 21 место под универсальные и специализированные ярмарки.
Соответствующее изменение внесено в постановление исполкома, сообщается на сайте мэрии Казани.
Теперь площадки распределены следующим образом:
Авиастроительный район:
- пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;
- ул. Дементьева (возле дома №7);
- ул. Ленинградская (возле дома №27).
Вахитовский район:
- пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;
- ул. Баумана (возле дома №20);
- ул. К. Насыри (возле домов №9, 10, 10а, 11, 12, 13);
- сквер по ул. З. Султана.
Кировский район:
- ул. Батыршина (возле дома №20);
- ул. Ильича (возле дома №1, корп.1);
- ул. Краснококшайская (возле дома №150/2).
Московский район:
- ул. Шамиля Усманова (возле дома №1).
Ново-Савиновский район:
- ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10);
- пр. Х. Ямашева (возле дома №71а);
- ул. Маршала Чуйкова (возле дома №54а).
Приволжский район:
- ул. Рихарда Зорге (возле дома №66, корп.1);
- ул. Юлиуса Фучика (возле дома №72);
- пр. Победы (возле дома №50а).
Советский район:
- пересечение улиц Ломжинской и Ю. Фучика;
- ул. Аграрная, 2, ОАО «Агропромышленный парк «Казань»;
- ул. Закиева (возле дома №12);
- ул. Липатова (возле дома №7).
Отмечается, что некоторые ярмарки будут работать ежедневно с 6.00 до 17.00. Другие же планируется открывать по мере необходимости.
Ранее «Реальное время» писало, что кабмин Татарстана разделил сельхозярмарки на сезонные и еженедельные. Также организаторам разрешили не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до старта ярмарки.
Напомним, что мэрия Казани планировала проводить ярмарки для самозанятых по 19 адресам.ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым