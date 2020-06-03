Казань увеличила количество площадок под ярмарки, некоторые будут работать каждый день

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Казани сообщили, что количество площадок под сезонные ярмарки увеличено. Теперь в городе обозначено 21 место под универсальные и специализированные ярмарки.

Соответствующее изменение внесено в постановление исполкома, сообщается на сайте мэрии Казани.

Теперь площадки распределены следующим образом:

Авиастроительный район:

пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;

ул. Дементьева (возле дома №7);

ул. Ленинградская (возле дома №27).

Вахитовский район:

пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;

ул. Баумана (возле дома №20);

ул. К. Насыри (возле домов №9, 10, 10а, 11, 12, 13);

сквер по ул. З. Султана.

Кировский район:

ул. Батыршина (возле дома №20);

ул. Ильича (возле дома №1, корп.1);

ул. Краснококшайская (возле дома №150/2).

Московский район:

ул. Шамиля Усманова (возле дома №1).

Ново-Савиновский район:

ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10);

пр. Х. Ямашева (возле дома №71а);

ул. Маршала Чуйкова (возле дома №54а).

Приволжский район:

ул. Рихарда Зорге (возле дома №66, корп.1);

ул. Юлиуса Фучика (возле дома №72);

пр. Победы (возле дома №50а).

Советский район:

пересечение улиц Ломжинской и Ю. Фучика;

ул. Аграрная, 2, ОАО «Агропромышленный парк «Казань»;

ул. Закиева (возле дома №12);

ул. Липатова (возле дома №7).

Отмечается, что некоторые ярмарки будут работать ежедневно с 6.00 до 17.00. Другие же планируется открывать по мере необходимости.

Ранее «Реальное время» писало, что кабмин Татарстана разделил сельхозярмарки на сезонные и еженедельные. Также организаторам разрешили не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до старта ярмарки.

Напомним, что мэрия Казани планировала проводить ярмарки для самозанятых по 19 адресам.