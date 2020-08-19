Жириновского не пустили к Фургалу в Лефортово

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО «Лефортово».

По его словам, в СИЗО заявили, что камера Фургала пустая. Отсутствие экс-губернатора объяснили «следственными действиями».

Жириновский отметил, что ЛДПР выступит с призывом отстранить руководителя СИЗО от должности, пишет «РИА Новости».

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Он обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае жители продолжают выходить на несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

