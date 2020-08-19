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Жириновского не пустили к Фургалу в Лефортово

13:26, 19.08.2020 1
Жириновского не пустили к Фургалу в Лефортово
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО «Лефортово».

По его словам, в СИЗО заявили, что камера Фургала пустая. Отсутствие экс-губернатора объяснили «следственными действиями».

Жириновский отметил, что ЛДПР выступит с призывом отстранить руководителя СИЗО от должности, пишет «РИА Новости».

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Он обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае жители продолжают выходить на несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:33
    Напрасно не пустили, Жириновского слушать надо. Умнейший человек, хотя жаль, что иногда говорит бестолковнейшие вещи. А вообще-то Жириновского слушать надо и реализовать его идеи. И будет вам Счастье.
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