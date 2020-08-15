Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку экс-губернатора Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.



Как и в прошлые разы, акция началась в 12:00 (5:00 мск). Люди собрались на центральной площади им. Ленина и начали шествие по главным улицам города, сообщает местный портал dvhab.ru.

Митингующие скандировали «Я, мы, Сергей Фургал», «Фургал — наш выбор», «Нас будет больше» и «Пока мы едины — мы непобедимы». Эти лозунги чередовались с лозунгами в поддержку протестующих в Белоруссии. Сколько человек участвует в очередном митинге, издание не уточняет.



В администрации Хабаровска сообщили о том, что число участников субботних акций снижается уже шестую неделю. Согласно приведенным данным, на площадь вышли 300-400 человек, на шествие отправились около 1,5 тыс. жителей.



Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Президент России Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия» и назначил врио главы региона его однопартийца, члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

Митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля.

