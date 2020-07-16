Суд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Заседание проходило в закрытом режиме. В нем из СИЗО в режиме видео-конференц-связи принял участие Фургал.

В перерыве он назвал изолятор «местом с плохой аурой», а себя — «обезьянкой в клетке»

«Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится. Но пройдет немного времени, появится новый повод, и всем станет уже не интересно», — сказал Фургал.

Он также посетовал на то, что администрация СИЗО не доставляет ему передачи, пишет ТАСС.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Суд арестовал его на два месяца, но свою вину он не признает. В регионе проходят акции в поддержку арестованного губернатора.

