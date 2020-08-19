В руководстве ФК «Уфа» произошли изменения

В руководстве футбольного клуба «Уфа» произошли изменения. Об этом сообщил Ростислав Мурзагулов, назначенный председателем совета директоров клуба.

Гендиректором «Уфы» утвержден Ринат Шайбеков, а занимавшего должность исполнительного директора Рамиля Газизова убрали из руководства уфимцев. Брат ушедшего в московский «Спартак» Шамиля Газизова передал акции клуба в Федерацию футбола Башкирии.

Кроме того, управление клубом теперь официально осуществляется республиканской властью во главе с руководителем Башкортостана Радием Хабировым. По документам «Уфа» является автономной некоммерческой организацией.

Мурзагулов также занимает пост председателя совета директоров АО «Башинформ».

Напомним, ранее генеральным директором «Уфы» был Шамиль Газизов, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».