Бубнов: «Рубин» легкомысленно отнесся к стандартам у своих ворот»

Известный советский футболист и эксперт по РПЛ Александр Бубнов прокомментировал поражение «Рубина» в 3-м туре чемпионата страны от «Сочи» (2:3). По его словам, справедливым итогом встречи была бы ничья, но казанцев подвели собственные ошибки.

«В первом тайме «Сочи» был активнее, создал несколько неплохих моментов. Во второй половине инициативой владел уже «Рубин», на первый план вышел Кварацхелия: сначала Хвича заработал пенальти, а затем результативно ассистировал Макарову. В концовке «Сочи» ответил двумя прекрасными стандартами в исполнении Нобоа.

Так лидеры команд поочередно брали слово, обеспечив качели и драматический сюжет матчу, от которого не ждали обилия голов. Ничья, пожалуй, стала бы более закономерным исходом встречи. Но «Рубин» слишком легкомысленно отнесся к стандартным положениям у своих ворот», — считает Бубнов.

Встреча завершилась победой «Сочи» со счетом 3:2. Сочинцы уступали до 85-й минуты матча, после чего игрок хозяев Кристиан Нобоа сравнял результат со штрафного, а потом отдал голевую передачу на Миладиновича. После матча тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что его команду выручили стандарты и мастерство эквадорского полузащитника.

Это поражение стало для «Рубина» Слуцкого уже вторым за стартовые три тура РПЛ. Всего в активе казанцев лишь 1 очко в трех матчах, они вместе с «Химками» замыкают турнирную таблицу лиги.

Подробнее об игре «Рубина» против «Сочи» можно почитать в материале «Реального времени».