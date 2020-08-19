Федотов о победе над «Рубином»: «Выручили стандарты и мастерство Нобоа»

Главный тренер «Сочи» Федотов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Рубином» (3:2), завершившейся волевой победой сочинцев.

«Очень сложный матч против хорошего, серьезного соперника. Был ряд моментов, когда мы не могли довести до ума быстрые атаки и забить второй гол. Но было непросто. Здесь дело в том, что соперник добавил.

Выручили стандарты, мастерство Нобоа, который и сам забил, и здорово сделал передачу на Миладиновича», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

Встреча завершилась победой «Сочи» со счётом 3:2. Сочинцы уступали до 85-й минуты матча, после чего игрок хозяев Кристиан Нобоа сравнял результат со штрафного, а потом отдал голевую передачу на Миладиновича.

Это поражение стало для «Рубина» Слуцкого уже вторым за стартовые три тура РПЛ. Всего в активе казанцев лишь 1 очко в трех матчах и они вместе с «Химками» замыкают турнирную таблицу лиги.

Подробнее об игре «Рубина» против «Сочи» можно почитать в материале «Реального времени».