«Сочи» — «Рубин»: Давиташвили и Бегич выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и казанским «Рубином».

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отбыл дисквалификацию и вернулся на скамейку команды. Его тренерский штаб произвел несколько изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем с «Уралом» (1:1).

Слева в обороне появился Илья Самошников, заменивший дисквалифицированного Михаила Меркулова. В атаке с первых минут сыграет Зурико Давиташвили, которого сватали в волгоградский «Ротор». Также в стартовом составе появится защитник Сильвие Бегич.



Впервые в заявку казанцев на матч РПЛ попали новички команды вратарь Никита Медведев и защитник Георгий Зотов.

Состав «Рубина»: Дюпин — Бегич, Уремович, Старфельт, Самошников — Абильдгор, Коновалов, Давиташвили — Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.

Состав «Сочи»: станет известен чуть позже.